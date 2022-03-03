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Расширен список специальностей для получения двух почетных медицинских статусов в Москве

Михаил Алимов

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Расширен список специальностей для получения двух почетных медицинских статусов в Москве
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

В столице расширили перечень специальностей для получения почетных статусов «московская медсестра» и «московский медбрат». К списку также добавилась специализация «сестринское дело в педиатрии».

— Это именно специализированный статус, то есть исключительно для медицинских сестер и братьев педиатрического профиля. Всем работающим в городских медорганизациях медицинским сестрам и медбратьям, получившим почетный статус, в течение пяти лет будет ежемесячно выплачиваться стимулирующая надбавка в размере 7,5 тысячи рублей, — рассказала заместитель руководителя департамента здравоохранения Москвы Елена Ефремова.

По ее словам, в конце прошлого года такого статуса удостоились 19 медсестер и один медбрат. Чтобы стать его обладателем необходимо продемонстрировать теоретические знания, решить практические задачи и показать свои навыки, а также подготовить портфолио. Попробовать получить такой статус могут любые медработники из российских учреждений здравоохранения, передает официальный сайт мэра Москвы.

28 декабря были названы обладатели почетных статусов «Московская медсестра» и «Московский медбрат».

Также в столице можно получить статус «Московский врач». Чтобы стать его обладателем, необходимо иметь действующий сертификат медика и не менее пяти лет опыта работы. После этого претендентам предлагают подать документы, добровольно пройти оценочные испытания, получить оценку портфолио и в результате свидетельство о новом статусе. Такой сертификат будет действовать в течение пяти лет, после чего его необходимо снова подтвердить. Жителям столицы рассказали о преимуществах этого статуса.

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