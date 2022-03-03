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Ефимов: Более 540 нежилых помещений в столице переданы собственникам в 2021 году

Михаил Алимов

Город
Ефимов: Более 540 нежилых помещений в столице переданы собственникам в 2021 году
Фото: Пресс-служба

В столице в 2021 году передали в собственность горожан 543 нежилых помещения, чья общая площадь превысила 81 тысячу квадратных метров. Об этом в четверг, 3 марта, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Сегодня в перечне почти 2,8 тысячи таких объектов общей площадью свыше 330 тысяч квадратных метров. К ним относится различное имущество общего пользования, в том числе коридоры, чердаки и подвалы. После оформления права общедолевой собственности жители могут использовать их по своему усмотрению: к примеру, оборудовать рабочие места консьержей или хранилища велосипедов и колясок, — рассказал он.

По словам руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, большая часть таких помещений находится на востоке, севере и в центре Москвы. Самое маленькое помещение (2,7 квадратного метра) находится на Открытом шоссе, а самое большое (почти 6,5 тысячи квадратных метра) расположилось на Севастопольском проспекте, передает официальный сайт мэра столицы.

В феврале глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин заявил, что в 10 новостройках по реновации в ЮАО под коммерческие цели передадут около 40 помещений. В таких помещениях на нижних этажах новостроек обычно размещаются предприятия малого и среднего бизнеса. Это могут быть кафе, парикмахерские, салоны красоты, офисы и так далее. Собственником такого помещения можно стать после победы на аукционе.

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