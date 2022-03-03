В России могут ввести кредитные каникулы до конца сентября

Фото: Пресс-служба Госдумы

В Государственную думу внесли проект закона, который предусматривает введение в стране кредитных каникул до 30 сентября текущего года на фоне недружественных действий западных стран. Соответствующий документ появился в онлайн-базе Госдумы.

Проектом устанавливаются периоды, во время которых ограничение по размеру полной стоимости кредита на момент заключения договора не будет применяться.

Власти России смогут продлить период действия каникул и после указанного срока.

Проектом также определяются механизмы поддержки российской экономики, в числе которых: упрощающие лицензионные процедуры и регулирование правовых отношений в секторе осуществления страховой деятельности.

Кроме того, в Государственную думу внесли законопроект о защите россиян на фоне недружественных действий западных стран. В пояснительной записке к проекту закона говорится, что положения документа обеспечат повышение уровня соцзащиты жителей страны. Основные положения связаны с содействием занятости народа, обеспечением лекарствами и предоставлением социальной помощи.

Финансовый эксперт, руководитель ГК «Содействие» Алексей Лашко рассказал «Вечерней Москве», как россиянам распоряжаться деньгами на фоне резких изменений в экономике страны. Он отметил, что спокойный период в экономической и политической сфере РФ закончился. Аналитик предупредил, что в ближайшие дни изменения коснутся каждого россиянина.