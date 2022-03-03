Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В России могут ввести кредитные каникулы до конца сентября

Полина Долганова

Общество
В России могут ввести кредитные каникулы до конца сентября
Фото: Пресс-служба Госдумы

В Государственную думу внесли проект закона, который предусматривает введение в стране кредитных каникул до 30 сентября текущего года на фоне недружественных действий западных стран. Соответствующий документ появился в онлайн-базе Госдумы.

Проектом устанавливаются периоды, во время которых ограничение по размеру полной стоимости кредита на момент заключения договора не будет применяться.

Власти России смогут продлить период действия каникул и после указанного срока.

Проектом также определяются механизмы поддержки российской экономики, в числе которых: упрощающие лицензионные процедуры и регулирование правовых отношений в секторе осуществления страховой деятельности.

Кроме того, в Государственную думу внесли законопроект о защите россиян на фоне недружественных действий западных стран. В пояснительной записке к проекту закона говорится, что положения документа обеспечат повышение уровня соцзащиты жителей страны. Основные положения связаны с содействием занятости народа, обеспечением лекарствами и предоставлением социальной помощи.

Финансовый эксперт, руководитель ГК «Содействие» Алексей Лашко рассказал «Вечерней Москве», как россиянам распоряжаться деньгами на фоне резких изменений в экономике страны. Он отметил, что спокойный период в экономической и политической сфере РФ закончился. Аналитик предупредил, что в ближайшие дни изменения коснутся каждого россиянина.

Читайте также:
Госдума Кредиты Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Мухин
Алексей Мухин

Украине нужен новый президент. Умный и честный

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Делайте то, что зависит от вас

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Рынку труда придется меняться

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Бомба равнодушия

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессмысленные протоколы

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

А посуду мыть все-таки придется

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пришло время защитников

Все мнения
О проекте