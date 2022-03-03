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Госдеп США обвинил Кремль в «наступлении на свободу СМИ» в России

Полина Долганова

В мире
Госдеп США обвинил Кремль в «наступлении на свободу СМИ» в России
Фото: AgnosticPreachersKid / CC BY-SA 3.0

В Госдепе Соединенных Штатов заявили, что Москва ограничивает свободу слова российских журналистов с целью «скрыть правду» о якобы «жестоком нападении» России на Украину.

— У себя дома Кремль ведет полное наступление на свободу СМИ и правду, и усилия Москвы по введению в заблуждение и сокрытию правды о жестоком вторжении усиливаются, — говорится в заявлении американского ведомства, которое цитирует агентство «Известия».

В Госдепе подытожили, что решение об отключении радио «Эхо Москвы» и телеканала «Дождь»* от эфира якобы не имеет под собой оснований.

1 марта в Генпрокуратуре заявили, что сайты радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала «Дождь»* распространяют заведомо ложные сведения. Так, они, как уточняется, размещают информацию с призывами к экстремистской деятельности. Помимо этого, данные СМИ распространяют заведомо ложную информацию о военных из России, участвующих в операции на Украине, добавили в ведомстве. В связи с этим Генпрокуратура внесла в Роскомнадзор требования о принятии мер по ограничению доступа к ним.

26 февраля Роскомнадзор потребовал от нескольких российских СМИ удалить фейковую информацию относительно ситуации на Украине. Уточняется, что недостоверная информация касается обстрелов российскими вооруженными силами городов Украины и гибели гражданского населения.

*Телеканал «Дождь» признан в России СМИ-иноагентом.

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