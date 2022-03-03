Более 142 тысяч жителей ДНР и ЛНР эвакуировали в Россию с 18 февраля

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Более 142 тысяч жителей Донецкой и Луганской народных республик были эвакуированы в Россию с 18 февраля. Об этом в четверг, 3 марта, сообщил источник в силовых структурах.

По его данным, за последние 24 часа количество эвакуированных граждан увеличилось еще на 5 тысяч.

В число беженцев входят более 88,7 тысячи украинцев, более 53 тысяч россиян и 646 гражданина других стран.

Свыше 18,5 беженцев пребывают в настоящее время в 262 пунктах временного размещения, расположенных в 23 российских регионах, передает ТАСС.

Эвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию

18 февраля глава ДНР Денис Пушилин заявил, что власти организовали массовый централизованный выезд населения в Россию. Руководитель ЛНР Леонид Пасечник в тот же день обратился к жителям с аналогичным заявлением.

При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заверил, что страна не планирует организовывать вторжение в Донбасс. Киев, как считает он, привержен лишь дипломатическому пути разрешения конфликтов.

Вскоре президент России Владимир Путин поручил выплатить каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса беженцу материальную помощь. Размер пособия составит десять тысяч рублей.

Всего в рамках эвакуации из ДНР в Россию прибудут примерно 700 тысяч жителей. В первую очередь, как уточнили в республиканском МЧС, это затронет пожилых, женщин и детей.

21 февраля Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение.

22 февраля Совфед единогласно ратифицировал на внеплановом заседании договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.