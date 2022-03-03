В России выявили 93 026 новых случая коронавируса за сутки

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За прошедшие сутки в 85 субъектах России выявили 93 026 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 3 марта, сообщили на портале стопкоронавирус.рф.

По количеству заболевших 3 марта лидирует Свердловская область. Там выявили 4797 инфицированных COVID-19.

За прошедшие сутки в РФ от болезни скончался 781 человек, еще 10 620 пациентов были госпитализированы в больницы.

При этом после прохождения лечения под присмотром медиков в России за день полностью выздоровели 170 689 пациентов.

28 февраля заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко рассказал, что в последнее время ситуация с коронавирусной инфекцией в России улучшается. По его словам, распространение заболевания становится более управляемым.

До этого специалист по вирусологии, руководитель лаборатории биологии и индикации арбовирусов ФГУ «НИИ вирусологии имени Д. И. Ивановского», профессор Александр Бутенко дал прогноз пандемии коронавируса. Он отметил, что в настоящее время появился генетический вариант вируса в виде «омикрона». Он практически не вызывает летальности и осложнений. Большинство людей не попадает в больницы, получает необходимое лечение в домашних условиях.