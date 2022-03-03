Политолог спрогнозировал возобновление работы Apple Pay в России

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Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк предположил, что вскоре Apple Pay снова будет доступна для россиян.

Он отметил, что решение Apple можно назвать предсказуемым. В настоящее время корпорация выполняет волю США и продолжает санкционную политику в отношении России. Такие шаги предпринимаются с целью оказания психологического давления на россиян.

Это ограничение действительно может принести определенные неудобства, однако Россия является очень большим и важным рынком для корпорации Apple.

— В этом смысле я глубоко убежден, что после того как все задачи в рамках специальной операции будут разрешены, произойдет достаточно быстрый откат. Потому что капитал не может отказаться от прибыли, — добавил Данюк в комментарии Life.ru.

Он также добавил, что санкционные ограничения могут стать стимулом для появления аналогов этого сервиса от отечественных производителей.

Платежная система Apple Pay «и другие услуги» американской корпорации Apple 2 марта ограничены на территории России. Соответствующие меры связаны с санкциями на фоне проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса, передает ФАН.

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