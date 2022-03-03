Путин предложил Госдуме внести изменения в устав ОДКБ

Фото: Администрация президента РФ / Сергей Гунеев

Президент России Владимир Путин в четверг, 3 марта, предложил Государственной думе внести в устав Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) понятие «контролирующее государство». Об этом сообщается в онлайн-базе Госдумы.

Такое изменение планируется внести в соглашение о миротворческой деятельности организации.

Поправки предполагают, что для применения в операциях Организации объединенных наций (ООН) по поддержанию мира коллективные миротворческие силы смогут создаваться под эгидой координирующего государства.

Условия участия сил в операциях будут определяться соглашениями, заключенными с представителями ООН.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.