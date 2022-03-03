Сергей Собянин рассказал о развитии «МЭШ» и предпрофессионального образования в Москве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В столице активно развивается образовательный проект «Московская электронная школа» («МЭШ»). Она насчитывает свыше 62 тысяч электронных сценариев уроков, более 11 тысяч видеоуроков, 348 учебников, свыше 30 уникальных виртуальных лабораторий, 74 тысячи тестовых заданий и свыше 157 тысяч интерактивных образовательных приложений.

Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, в 2022 году здесь заработал новый сервис «Портфолио учащегося», в котором хранятся все достижения ученика, его успехи в учебном, спортивном и патриотическом направлениях.

«МЭШ» интегрирована с единой цифровой системой здравоохранения (ЕМИАС), что позволило отказаться от ряда бумажных справок.

В предпрофильных классах обучаются множество детей. Всего в городе восемь направлений, для поступления на которые в прошлом году сдавали экзамен 28 тысяч человек.

Помимо предпрофильного образования, в городе активно развиваются колледжи, программы дополнительного образования и гражданско-патриотического воспитания. В общественную жизнь юных москвичей вовлекают с малых лет — они устраивают акции, приуроченные к праздникам, охраняют памятники культурного наследия, помогают ветеранам, передает официальный сайт мэра Москвы.

Онлайн-встреча учителей школ Москвы с официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой, организованная департаментом образования и науки столицы, прошла 28 февраля и была посвящена подходам к проведению уроков, касающихся ситуации на Украине. Об этом в среду, 2 марта, сообщили в пресс-службе департамента.

В пресс-службе уточнили, что на онлайн-встречу были приглашены учителя истории и обществознания, а Захарова ответила на все интересующие преподавателей вопросы.