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Режиссер Грымов призвал всех ходить в театры в это «сложное время»

Ирина Игнатенко

Общество
Режиссер Грымов призвал всех ходить в театры в это «сложное время»
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Художественный руководитель театра «Модерн», режиссер Юрий Грымов заявил, что на сегодняшний день продажи билетов в театральные организации стабильные и рекомендовал россиянам чаще ходить в театр, чтобы легче пережить это непростое время.

Он отметил, что посещаемость театра «Модерн» стабильная, многие покупают билеты на месяцы вперед. Режиссер также отметил, что количество зрителей может вырасти после отмены QR-кодов в Москве. Грымов пояснил, что продажи могут вырасти в течение 1-2 недель, а заполняемость зала станет выше 70 процентов.

Он также посоветовал чаще ходить в театры из-за ситуации, которая сейчас сложилась в мире.

— Мне кажется, сегодня, искусство, в частности театр, наоборот то место, куда необходимо приходить для настоящего человеческого общения, которого нам не хватало во время пандемии и сейчас в очень сложное время. Очень важно быть вместе. Театр – это как раз тот случай. Это уникальное место, в котором можно быть в контакте с близкими людьми, — отметил режиссер в комментарии НСН.

Ранее режиссер Бортко объяснил, почему уход Голливуда поднимет на новый уровень российское кино.

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