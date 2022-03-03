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Количество ДТП в Москве с участием каршеринга по сравнению с 2021 годом снизилось на 21 процент

Георгий Соланович

Происшествия
Количество ДТП в Москве с участием каршеринга по сравнению с 2021 годом снизилось на 21 процент
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Количество ДТП с участием автомобилей сервиса по аренде «каршеринг» снизилось на 21 процент по сравнению с показателями 2021 года. Об этом в четверг, 3 марта, сообщили в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы.

Более того, по сравнению с показателями предыдущего года снизилось и количество пострадавших в таких ДТП — на 24 процента. Сотрудники ведомства пресекли более 17 тысяч административных правонарушений, которые допустили водители «каршера».

— В настоящее время по выявленным фактам управления арендованным транспортом по подложным аккаунтам возбуждено два уголовных дела по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», — уточнили в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.

2 марта сообщалось, что москвичка на каршеринговом автомобиле сбила дорожных рабочих и скрылась с места ДТП. Трагедия произошла на проспекте Андропова. В результате происшествия один из пострадавших скончался на месте, второй был госпитализирован с травмами. Женщина с места происшествия скрылась.

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