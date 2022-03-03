Мединский сообщил, что переговоры делегаций РФ и Украины пройдут в Брестской области

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Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский сообщил, что встреча с украинской стороной может состояться в 15:00 в четверг, 3 марта.

По его словам, переговоры пройдут в Брестской области на юго-западе Белоруссии, передает ТАСС.

На втором раунде переговоров между Россией и Украиной будет обсуждаться вопрос о прекращении огня. Об этом Мединский сообщил 2 марта. Он напомнил, что на прошлой встрече Россия огласила ряд предложений, которые связаны с немедленным режимом прекращения огня.

Первый раунд переговоров между Россией и Украиной завершился вечером в понедельник, 28 февраля. Как сообщил один из членов российской делегации, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, обе стороны переговоров нашли ряд пунктов, по которым можно достичь прогресса.

«Вечерняя Москва» спросила политолога Сергея Маркова, чего ждать от второго раунда переговоров России и Украины. По его словам, предстоящие переговоры «делаются только для внешнего потребления», в то время как обе стороны стремятся только к победе.