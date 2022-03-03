Эксперт Голубовский дал прогноз по курсу доллара на ближайший месяц

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский дал прогноз по курсу доллара в ближайшие месяцы.

Он отметил, что не стоит бежать в банк и снимать валюту со счетов. Необходимо дождаться «разморозки» торгов, чтобы понять, какие доходности будут на долговом рынке.

По словам эксперта, как только долговой рынок будет открыт, он рассмотрит вопрос продажи валюты, чтобы покупать краткосрочные высоколиквидные рублевые инструменты. И с этого момента рубль может начать укрепляться — если многие поступят так же.

Голубовский отметил, что в настоящее время многое зависит от действий российского правительства, скоординированных с бизнесом.

Предсказать, как в ближайшее время изменится курс доллара, довольно проблематично.

— Если все будет сделано грамотно, то, наверное, мы наблюдаем очень долгосрочный максимум курса доллара, после которого начнется долгосрочный тренд укрепления рубля, — отметил эксперт в комментарии ФАН.

3 марта курсы доллара и евро в ходе торгов на Московской бирже на 11:06 по московскому времени обновили исторические максимумы, превысив 116,6 рубля и 124,75 рубля соответственно, передает Life.ru.

Ранее финансовый эксперт, руководитель ГК «Содействие» Алексей Лашко рассказал «Вечерней Москве», как россиянам распоряжаться деньгами на фоне резких изменений в экономике страны.