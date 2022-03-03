Политолог рассказал, как санкции скажутся на развитии российской промышленности
Политолог Леонид Савин рассказал, как западные санкции скажутся на развитии российской промышленности.
Эксперт напомнил, что санкции против РФ ввели всего 36 стран, в то время как на земном шаре их 202. Поэтому в настоящее время гораздо больше государств хотят продолжить сотрудничество с Россией в сфере развития технологий и производств. Среди них Китай, ОАЭ, страны Латинской Америки и Африки.
Политолог подчеркнул, что Россия не пропадет еще и потому, что сама способна обеспечивать свои нужды почти во всех сферах.
— Мы ведь и сами производим много технологически емких продуктов, которые тоже поставляем на Запад. Взять космическую отрасль, например, или станки, которые тот же Китай и страны Европы покупают. Поэтому надо заниматься развитием своей промышленности. В 2014 году промышленный сектор у нас взлетел после санкций. Так же надо и другие сектора экономики поднимать, — отметил он в комментарии ФАН.
В этом, по словам эксперта, должно помочь правительство: выдавать кредиты предпринимателям по низким ставкам, упростить налоговый режим.
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