Политолог рассказал, как санкции скажутся на развитии российской промышленности

Фото: Официальный сайт Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области

Политолог Леонид Савин рассказал, как западные санкции скажутся на развитии российской промышленности.

Эксперт напомнил, что санкции против РФ ввели всего 36 стран, в то время как на земном шаре их 202. Поэтому в настоящее время гораздо больше государств хотят продолжить сотрудничество с Россией в сфере развития технологий и производств. Среди них Китай, ОАЭ, страны Латинской Америки и Африки.

Политолог подчеркнул, что Россия не пропадет еще и потому, что сама способна обеспечивать свои нужды почти во всех сферах.

— Мы ведь и сами производим много технологически емких продуктов, которые тоже поставляем на Запад. Взять космическую отрасль, например, или станки, которые тот же Китай и страны Европы покупают. Поэтому надо заниматься развитием своей промышленности. В 2014 году промышленный сектор у нас взлетел после санкций. Так же надо и другие сектора экономики поднимать, — отметил он в комментарии ФАН.

В этом, по словам эксперта, должно помочь правительство: выдавать кредиты предпринимателям по низким ставкам, упростить налоговый режим.

Стоит ли переходить на российскую платежную систему из-за санкций Запада, «Вечерней Москве» рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.