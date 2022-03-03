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Песков назвал «уткой» слухи о планах введения военного положения в регионах России

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Песков назвал «уткой» слухи о планах введения военного положения в регионах России
Фото: Администрация президента РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новости о возможном введении военного положения в некоторых регионах России являются «уткой». Об этом он сообщил в четверг, 4 марта.

Он также опроверг слухи о том, что российским мужчинам запретят выезжать за границу.

— Это «утки», это все в соцсетях и так далее все ходят чистые «утки», и потом граждане пересылают друг другу и так далее, поэтому нужно очень аккуратно относиться ко всей информации и не становиться жертвами просто обычных слухов и обычных обманов, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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