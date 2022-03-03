Бочкарев: Поликлиника для взрослых и детей построена в поселении Сосенском

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Россия, Москва, поселение Сосенское Карта всех событий

В поселении Сосенском завершено строительство детско-взрослой поликлиники с женской консультацией. Сейчас идут работы по вводу медучреждения в эксплуатацию. Об этом в четверг, 3 марта, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Здание поликлиники переменной этажности общей площадью 11,7 тысячи квадратных метров. Здесь планируется разместить филиал № 2 Троицкой городской больницы со взрослым отделением на 500 посещений и детским отделением на 250 посещений в смену. Также будет открыта женская консультация, — рассказал он.

По его словам, во взрослом отделении разместят отделения врачей общей практики, кабинеты врачей-специалистов, отделение профилактики, функциональной диагностики и реабилитации. В детском отделении будут находиться отделение медицинской профилактики с кабинетами выдачи справок и направлений и доврачебного приема, педиатрическое отделение.

Кроме того, в поликлинике доступно отделение лучевой диагностики, хирургическое отделение и кабинет физиотерапевта.

Как отметил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко, учреждение готово к вводу в эксплуатацию и соответствует приведенным документам.

— На всех этапах строительства поликлиники в Коммунарке к проверкам привлекались специалисты Центра экспертиз (ГБУ «ЦЭИИС»). По заданию комитета эксперты выполнили комплекс лабораторно-инструментальных исследований по качеству работ и применяемых материалов, — резюмировал он.

До этого глава департамента строительства города Рафик Загрутдинов заявил, что в Москве ведется строительство 33 объектов здравоохранения. Их общая площадь составляет более полумиллиона квадратных метров. До конца 2022 года планируется ввести в эксплуатацию 25 из них.