Лавров выразил уверенность, что решение ситуации вокруг Украины будет найдено

Фото: МИД РФ

Министр иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров заявил, что решение ситуации вокруг Украины будет найдено. Такое мнение он выразил в четверг, 3 марта.

— Условия, которые являются минимальными для нас, хорошо известны, они обсуждаются в том числе на переговорах с украинской стороной, как это было в Гомеле, как должно состояться сегодня, — сказал Лавров в интервью российским и зарубежным СМИ.

Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский сообщил, что встреча с украинской стороной в рамках второго раунда обсуждения ситуации на Украине может состояться в 15:00 в четверг, 3 марта. По его словам, переговоры пройдут в Брестской области на юго-западе Белоруссии.

Первый раунд переговоров между Россией и Украиной завершился вечером в понедельник, 28 февраля. Как сообщил один из членов российской делегации, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, обе стороны переговоров нашли ряд пунктов, по которым можно достичь прогресса.

«Вечерняя Москва» спросила политолога Сергея Маркова, чего ждать от второго раунда переговоров России и Украины. По его словам, предстоящие переговоры «делаются только для внешнего потребления», в то время как обе стороны стремятся только к победе.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.