Риэлтор рассказал, стоит ли покупать недвижимость после повышения ставок по ипотеке

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Повышение ставок по ипотеке вызвало резкий спрос на недвижимость в Северной столице. Вице-президент ассоциации риэлторов Санкт-Петербурга Юрий Загоровский посоветовал петербуржцам немного подождать с покупкой жилья, пока ситуация не стабилизируется.

Он отметил, что ставки по ипотеке резко выросли и брать под такой процент жилье крайне невыгодно. Многие хотят срочно вложить деньги, но лучше не поддаваться панике и подождать.

Юрий Загоровский также призвал риэлторов не спекулировать на росте ипотечных ставок.

— Опираясь на ту аналитику, с которой я успел ознакомиться, процент могут снизить в ближайшее время. Риелторам по той же причине я не советую разрывать начатые сделки в надежде продать объект дороже. Из этого может ничего не получиться, — отметил эксперт в комментарии «Невским новостям».

Загоровский выразил уверенность в том, что при должной поддержке государства в течение ближайших месяцев ставка может вернуться к прежним 10 процентам, а то и ниже. Если кто-то решится взять ипотеку с учетом нынешних ставок, позже можно будет сделать рефинансирование.

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