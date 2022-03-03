Инфекционист Тимаков: Пандемия не заканчивается, но ситуация стабилизируется

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Несмотря на значительное улучшение эпидемиологической ситуации в России, пандемия коронавируса еще не вступила в свою завершающую стадию. Об этом в четверг, 3 марта, заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Болезнь осталась, будут возникать новые случаи и всплески инфекции в будущем. Однако пик по заболеваемости, как считает специалист, страна уже прошла и больше не будет столь высоких цифр.

— Пандемия не заканчивается, но ситуация стабилизируется. Заболеваемость все равно будет оставаться, просто не на таком высоком уровне, — рассказал он РИА Новости.

Сложный период пандемии коронавируса должен частично закончиться в мае 2022 года. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал иммунолог Николай Крючков. По мнению иммунолога, летом 2022 года могут наблюдаться небольшие вспышки коронавируса. Осенью, зимой и весной 2023-го возможен периодический взлет заболеваемости, однако ситуация будет более управляемой.

А вирусолог Анатолий Альтштейн назвал «Вечерней Москве» две причины для применения назальной вакцины от коронавируса.