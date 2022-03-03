Комитет Госдумы одобрил поправку о лишении свободы до 15 лет за фейки о ВС РФ

Фото: Пресс-служба Госдумы

Комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству в четверг, 3 марта, одобрил поправку о введении уголовной ответственности в виде лишения свободы на срок до 15 лет за распространение ложной информации о действиях российской армии.

Соответствующие изменения могут быть внесены в статью «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ».

За такое правонарушение гражданина могут наказать штрафом в размере до 1,5 миллиона рублей или лишением свободы на срок до трех лет.

В том случае, если распространение ложной информации приведет к тяжким последствиям, то злоумышленнику может грозить лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

Кроме того, Комитет рекомендовал Госдуме принять во II чтении проект закона об уголовной ответственности за призывы к введению санкционных мер против Российской Федерации. За такое нарушение россиянину может грозить штраф в размере до 500 тысяч рублей или ограничение свободы, передает ТАСС.

27 февраля в Генпрокуратуре напомнили, что помощь другим государствам, если она наносит ущерб национальной безопасности РФ, влечет за собой уголовную ответственность. По данным ведомства, оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, содержит признаки состава преступления, предусмотренного статьей 275 Уголовного кодекса РФ («Государственная измена»).