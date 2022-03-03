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СМИ: Макрон отдельно переговорил по телефону с Путиным и Зеленским

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
СМИ: Макрон отдельно переговорил по телефону с Путиным и Зеленским
Фото: flickr/european_parliament

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг, 3 марта, переговорил по телефону со своим российским коллегой Владимиром Путиным, а затем — с главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом пишет агентство Франс Пресс.

По данным телеканала BFMTV, разговор президентов Франции и России длился полтора часа.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

Первый раунд переговоров между Россией и Украиной завершился вечером в понедельник, 28 февраля. Как сообщил один из членов российской делегации, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, обе стороны переговоров нашли ряд пунктов, по которым можно достичь прогресса.

Второй раунд переговоров между странами должен состояться 3 марта.

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