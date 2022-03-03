Дерипаска предложил развивать финансовую инфраструктуру в Сибири

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Российский предприниматель Олег Дерипаска предложил развивать льготную ипотеку в Сибири, что, по его словам, позволит сохранить сферу строительства.

— Малый и средний бизнес, ипотека, все вопросы, связанные с развитием сельского хозяйства — это все нужно профинансировать. Иначе залетим на минус 20% ВВП, мы же экспериментировали с этим в 1990-е годы, — сказал бизнесмен, выступая на Красноярском экономическом форуме.

Также предприниматель считает, что важным шагом для выхода из кризиса будет ослабление финансового прессинга на население. Повышение ключевой ставки ЦБ до 20 процентов Дерипаска назвал запредельным вопросом, передает ТАСС.

28 февраля премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство Российской Федерации разработало решения для смягчения последствий санкций. По его словам, план этих мер будет представлен общественности в ближайшее время.

На следующий день мэр Москвы Сергей Собянин был назначен заместителем премьер-министра России Михаила Мишустина в новом оперштабе по противодействию наложенным на РФ санкциям.