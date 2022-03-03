Дерипаска: Россию ожидает жесточайший кризис

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Россию ожидает жесточайший экономический кризис в условиях железного занавеса. Такое мнение в четверг, 3 марта, высказал российский предприниматель, миллиардер Олег Дерипаска.

По его словам, ожидающий Россию кризис превзойдет даже 1998 год. Однако выход все же будет найден, убеждает Дерипаска.

— Мы с таким вызовом еще не сталкивались никогда, я по себе понимаю лучше других, как это и что, и какие реально возможности. Когда люди вам говорят: опустят железный занавес, не опустят железный занавес, — заявил предприниматель.

Первым шагом к выходу из такого тяжелого положения по мнению Дерипаски — достижение мира.

— Второй шаг, это очень важно, честно обсудить, где мы живем, как живем, на каких условиях, кто чем командует, и какие риски кто несет, — заявил он.

Также предприниматель считает, что важным шагом будет ослабление финансового прессинга на население. Повышение ключевой ставки ЦБ до 20 процентов Дерипаска назвал запредельным вопросом. Он также предложил развивать финансовую инфраструктуру в Сибири, передает ТАСС.

28 февраля премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство Российской Федерации разработало решения для смягчения последствий санкций. По его словам, план этих мер будет представлен общественности в ближайшее время.

На следующий день мэр Москвы Сергей Собянин был назначен заместителем премьер-министра России Михаила Мишустина в новом оперштабе по противодействию наложенным на РФ санкциям.