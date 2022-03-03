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Путин изложил Макрону российские условия на переговорах с Украиной

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
Путин изложил Макрону российские условия на переговорах с Украиной
Фото: Пресс-служба Совфеда

Президент России Владимир Путин изложил своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону российские условия на переговорах с Украиной. Об этом в четверг, 3 марта, сообщили в пресс-службе Кремля.

По словам российского президента, в первую очередь РФ требует демилитаризацию и нейтральный статус Украины — чтобы с ее территории никогда не исходила угроза для России. Путин также рассказал о ходе военной спецоперации на территории Украины.

— Особо акцентировано, что в ходе спецоперации, которая идет по плану, российские Вооруженные силы делают все возможное для сохранения жизни мирных граждан, — говорится в сообщении.

Уточняется, что утверждения о якобы ведущихся ракетных обстрелах и бомбардировках Киева и других украинских городов не соответствуют действительности и являются элементами антироссийской дезинформационной кампании.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе.

Первый раунд переговоров между Россией и Украиной завершился вечером в понедельник, 28 февраля. Как сообщил один из членов российской делегации, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, обе стороны переговоров нашли ряд пунктов, по которым можно достичь прогресса.

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