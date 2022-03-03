«На пороге новой реальности»: какие перемены несет человечеству дата 03.03.2022

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Дата 03.03.2022 является днем перемен, когда вершатся судьбы, а планета переживает обновление. Такое мнение высказала в беседе с «Вечерней Москвой» астролог, нумеролог и ясновидящая Евгения Белова-Анаконда. По словам собеседника «ВМ», чтобы понять нумерологическое значение числа, следует все цифры в дате 03.03.2022 сложить:

— Итак, прибавляем 3 + 3 — равно 6, 6 + 2 — это 8 + 2 = 10 и + 2, получаем 12. В результате имеем двузначное число, в котором тоже нужно сложить цифры 1 и 2. В итоге имеем тройку. А тройка — это символ рождения, начало всего живого и нового. Данное число символизирует переход на другие уровни.

Если проецировать данное значение на ситуацию, которая сегодня поглотила мир, есть большая вероятность того, что стороны достигнут некоторых договоренностей на сегодняшних переговорах, отметила эксперт. По ее словам, именно сегодняшняя встреча 03.03.2022 может дать мощный толчок во взаимоотношениях между Россией и Украиной:

— Нужно настраиваться на положительное, так как итоговая цифра этой даты — тройка — ничего негативного в себе не несет. Так как тройка — символ начала, и стоим мы на пороге новой реальности, которую, возможно, будет диктовать всему миру именно Россия. Но помимо политического будущего хочется акцентировать, чтобы каждый человек задумался о своем будущем, которое тоже меняется. Конечно, сейчас мы видим только приблизительный контур этой новой реальности, но именно сейчас я рекомендую, чтобы люди начали представлять свое место в этом мире, иначе потом будет поздно.

Сегодняшний день — это прекрасный спутник в решении глобальных жизненных вопросов, смены рода деятельности, переезда, время для зарождения новой семьи или планирования беременности.

В заключение эксперт отметила, что сегодня каждый человек должен помочь планете преодолеть этап нового рождения и обновления. Сделать это можно только, позаботившись в первую очередь о себе и своем будущем.