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Украинская делегация прибыла на место проведения переговоров

Евгений Белоусов

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Ситуация в Донбассе
Политика
Украинская делегация прибыла на место проведения переговоров
Фото: Pixabay

Украинская делегация прибыла к месту переговоров с Россией в Беловежской пуще. Об этом стало известно в четверг, 3 марта.

Делегация Украины прибыла к месту переговоров на вертолетах, передает ТАСС.

Также один из членов украинской делегации рассказал о программе минимум на переговорах. По его словам, Украина рассчитывает, как минимум, добиться создания гуманитарных коридоров.

Первый раунд переговоров между Россией и Украиной завершился вечером в понедельник, 28 февраля. Как сообщил один из членов российской делегации, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, обе стороны переговоров нашли ряд пунктов, по которым можно достичь прогресса.

В состав украинской делегации вошли глава фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия, глава минобороны страны Алексей Резников, советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк, первый замглавы делегации в контактной группе Андрей Костин, депутат Рустем Умеров и замглавы МИД Николай Точицкий.

С российской стороны делегацию возглавил помощник президента России Владимир Мединский. Также от России в переговорах участвовали представители МИД, Минобороны РФ и администрации президента.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе.

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