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Бочкарев: Проходку между «Пыхтино» и «Рассказовкой» выполнили на полтора месяца раньше

Виктория Сикерина

Город
Бочкарев: Проходку между «Пыхтино» и «Рассказовкой» выполнили на полтора месяца раньше
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Специалисты завершили проходку правого перегонного тоннеля между станциями «Пыхтино» и «Рассказовка» Калининско-Солнцевской линии метро на полтора месяца раньше заявленного срока. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в четверг, 3 марта.

Он отметил, что комплекс «Наталья» прошел более двух километров грунта в зоне сосредоточения инженерных систем и автомобильных развязок.

— Для контроля параметров работы ТПМК велись круглосуточные дежурства специалистов, а геодезическими службами велся мониторинг поверхности грунта. — заявил заммэра.

Гендиректор «Мосинжпроекта» Юрий Кравцов уточнил, что тоннель между указанными остановочными пунктами расположился в зоне сложных гидрогеологических условий.

— Проходка велась в тугопластичных суглинках, водонасыщенных песках и в полутвердых глинах с прослоями тугопластичной консистенции под Боровским шоссе, автомобильной эстакадой, резервуаром очистных сооружений, действующей АЗС, а также под лесополосой парка «Рассказовка», — заключил он.

3 марта состоялась церемония завершения проходки перегонного тоннеля между станциями Солнцевской линии метрополитена «Пыхтино» и «Рассказовка».

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