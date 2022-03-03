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Столичные спасатели освободили ребенка, запертого в квартире в Южном Бутове

Виктория Сикерина

Происшествия
Столичные спасатели освободили ребенка, запертого в квартире в Южном Бутове
Фото: МЧС
Россия, Москва, Изюмская улица, 53 Карта всех событий

Спасатели Московского авиацентра освободили малолетнюю девочку, запертую в квартире в Южном Бутове. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ) в четверг, 3 марта.

Уточняется, что инцидент произошел в доме № 53 на Изюмской улице.

— Отец вышел на лестничную клетку, а двухлетняя малышка побежала за ним и случайно задела задвижку. Дверь закрылась изнутри, ребенок сильно испугался и начал плакать, — рассказал спасатель Дмитрий Дмитриев.

По его словам, через 10 минут после сообщения о случившемся спасатели прибыли на место. Они быстро вскрыли дверь и спасли ребенка.

— После вскрытия дверей спасатели вместе с папой успокоили ребенка и осмотрели девочку, — добавил он.

В результате происшествия ребенок не пострадал, говорится в сообщении ведомства.

Похожий вызов произошел в конце прошлого года. Сотрудники одного из поисково-спасательных отрядов Москвы освободили мальчика, у которого палец застрял в стуле.

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