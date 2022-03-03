Главы ЛНР и ДНР подписали указы создании администраций на освобожденных территориях

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Главы Луганской и Донецкой народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали указы о создании администраций на территориях республик, находившихся под контролем Киева. Об этом стало известно в четверг, 3 марта.

Соответствующий документ был опубликован на сайтах обеих республик.

— В связи с освобождением территорий, ранее временно находившихся под контролем Украины (далее - освобожденные населенные пункты), в целях обеспечения законности и порядка, нормальной жизнедеятельности, а также функционирования предприятий, учреждений, организаций и иных объектов на территории освобожденных населенных пунктов включить в зону влияния и ответственности, — передает сообщение ТАСС.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.