Эксперт сообщил, что в России не наблюдается ажиотажного спроса на продукты

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Председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов сообщил, что в настоящее время в России не наблюдается ажиотажного спроса на продукты. Большинство магазинов располагают запасом примерно на 40 дней — это обычные показатели.

По словам эксперта, с 2014 года в России было заметно увеличено производство продовольственных товаров внутри страны, поэтому говорить о дефиците продукции не приходится.

Карпов отметил, что в дальнейшем в условиях санкций могут возникнуть временные проблемы с импортными фруктами, овощами, спиртными напитками, но эти проблемы можно будет решить.

— По этим категориям определенные сложности могут быть. Сейчас трудно представить, что именно может быть, поскольку часть поставок остановили. Но в целом в общем обороте это не такие большие объемы. Поэтому пока опасаться не нужно. В ближайшем будущем никаких сложностей не будет, — отметил эксперт в комментарии «Царьграду».

До этого директор Института реформирования общественных финансов, руководитель Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов рассказал, стоит ли запасаться продуктами впрок.