Москвич украл медный кабель и инструмент почти за 27 тысяч рублей со стройки в Москве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, Люблинская улица Карта всех событий

Полицейские задержали 39-летнего москвича, которого подозревают в краже медного кабеля и инструмента на общую сумму 26 920 рублей со стройки на Люблинской улице в столице. Об этом «ВМ» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу в четверг, 3 марта.

По данным ведомства, официальный представитель потерпевшего заявил о краже указанных вещей, а также вскрытии подсобного помещения и поломке навесного замка на строительном объекте.

Позже правоохранители задержали подозреваемого.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Задержанный в настоящий момент находится под подпиской о невыезде.

До этого сообщалось, что ночью 2 марта четыре молодых человека незаконно проникли на территории строительных объектов, откуда похитили более 200 погонных метров строительного кабеля, предназначенного для передачи электроэнергии. Похищенное злоумышленники успели сбыть, а вырученными денежными средствами распорядились по своему усмотрению.

Общая сумма материального ущерба составила более 400 тысяч рублей.