Убивший бывшую супругу на глазах детей мужчина предстанет перед судом

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Россия, Москва, Янтарный проезд Карта всех событий

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 37-летнего москвича, который убил бывшую супругу на глазах детей. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в четверг, 3 марта.

По словам представителя ведомства, днем 2 февраля 2021 года возле жилых домов на Янтарном проезде в Москве мужчина нанес бывшей жене не менее 27 ударов в области головы, шеи, груди, живота и конечностей. Преступление он совершил на глазах двоих малолетних детей, а после этого скрылся.

В результате 21 февраля потерпевшая скончалась в больнице.

Уголовное дело будет направлено в Московский городской суд для рассмотрения по существу.

— Обвиняемый находится под стражей, — заключила Нефедова.

14 февраля стало известно, что столичная пенсионерка зарезала супруга на почве бытового конфликта. По предварительным данным, пара поссорилась, после чего женщина схватилась за нож и ударила мужа в спину.

В тот же день сообщалось, что в суд передано дело о двойном убийстве 22-летней давности.