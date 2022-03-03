Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Убивший бывшую супругу на глазах детей мужчина предстанет перед судом

Виктория Сикерина

Происшествия
Убивший бывшую супругу на глазах детей мужчина предстанет перед судом
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, Янтарный проезд Карта всех событий

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 37-летнего москвича, который убил бывшую супругу на глазах детей. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в четверг, 3 марта.

По словам представителя ведомства, днем 2 февраля 2021 года возле жилых домов на Янтарном проезде в Москве мужчина нанес бывшей жене не менее 27 ударов в области головы, шеи, груди, живота и конечностей. Преступление он совершил на глазах двоих малолетних детей, а после этого скрылся.

В результате 21 февраля потерпевшая скончалась в больнице.

Уголовное дело будет направлено в Московский городской суд для рассмотрения по существу.

— Обвиняемый находится под стражей, — заключила Нефедова.

14 февраля стало известно, что столичная пенсионерка зарезала супруга на почве бытового конфликта. По предварительным данным, пара поссорилась, после чего женщина схватилась за нож и ударила мужа в спину.

В тот же день сообщалось, что в суд передано дело о двойном убийстве 22-летней давности.

Читайте также:
Происшествия Прокуратура обвинения
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наш ответ санкциям

Мария Устинова
Мария Устинова

Рабочих рук не хватает

Кирилл Щитов
Кирилл Щитов

Транспорт можно комбинировать

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Русофобия на марше

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Украине нужен новый президент. Умный и честный

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Делайте то, что зависит от вас

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Рынку труда придется меняться

Все мнения
О проекте