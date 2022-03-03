Путин переговорил с наследным принцем Саудовской Аравии

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом в четверг, 3 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

— С удовлетворением констатировано, что страны-участницы «ОПЕК плюс» последовательно выполняют взятые на себя обязательства, способствуя обеспечению стабильности на мировом нефтяном рынке. Россия и Саудовская Аравия будут и впредь координировать свои подходы в рамках этого формата, — говорится в сообщении.

Президент и наследный принц выразили друг другу убеждение в обоюдной заинтересованности продолжать совместное развитие обеих стран во всех сферах.

Уточняется, что Путин акцентировал недопустимость политизации вопросов глобального энергообеспечения. Он также рассказал наследному принцу о проводимой Россией спецоперации на территории Украины.

До этого сообщалось, что Владимир Путин обсудил ситуацию на Украине с венесуэльским лидером Николасом Мадуро. Российский президент поделился оценками развития событий вокруг Украины, подчеркнув, что целями специальной военной операции являются защита мирного населения Донбасса, признание Киевом ДНР и ЛНР, а также российского суверенитета над Крымом.