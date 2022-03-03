Неизвестный украл более 1,3 миллиона рублей с банковского счета пенсионерки в Москве

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Неизвестный украл 1 331 400 рублей с банковского счета столичной пенсионерки. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу в четверг, 3 марта.

По данным ведомства, с 7 по 16 февраля текущего года злоумышленник втерся в доверие к бабушке и под предлогом сохранения денег убедил ее снять с пенсионного счета средства, а также оформить кредиты в банках.

После этого пенсионерка несколько раз переводила деньги на продиктованные неизвестным номера электронных кошельков.

Общий ущерб составил более 1,3 миллиона рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

2 марта стало известно, что мошенник заставил пенсионера переслать ему более трех с половиной миллионов рублей.

Такая же история произошла со столичной пенсионеркой. Женщина обналичила 950 тысяч рублей и передала их курьеру. Далее она повторно сняла денежные средства в сумме 250 тысяч рублей и перевела их на банковский счет мошенника.