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В США не видят возможности исключения России из Совбеза ООН

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В США не видят возможности исключения России из Совбеза ООН
Фото: whitehouse

Америка не видит возможности исключения России из состава Совета безопасности ООН, несмотря на призывы Украины. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в четверг, 3 марта.

Об этом она рассказала, комментирую соответствующие призывы руководства Украины.

— Мы сосредоточены на том, чтобы изолировать Россию и призвать ее к ответу, — цитирует Псаки ТАСС.

До этого постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что Соединенные Штаты Америки объявили двенадцать дипломатов России персонами нон грата.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала этот поступок циничной эскалацией со стороны США. Вашингтон таким образом, считает она, пытается взять реванш, постоянно проигрывая на дипломатическом поле.

Представитель Госдепа США Нед Прайс сообщил, что США и НАТО не стремятся к конфликту с Россией. Он также подчеркнул, что Америка выступает за защиту принципа отказа от ядерной войны и не видит необходимости повышать уровень готовности своих сил сдерживания

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