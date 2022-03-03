Reuters: Пентагон создал с Минобороны РФ канал связи по Украине

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Пентагон создал с Министерством обороны России канал связи по Украине с целью предотвращения военных инцидентов и эскалации. Об этом в четверг, 3 марта, сообщило агентство Reuters.

— Министерство обороны (США) недавно установило линию связи по урегулированию конфликта с Министерством обороны России 1 марта с целью предотвращения ошибок, военных инцидентов и эскалации, — цитирует сообщение РИА Новости.

До этого постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что Соединенные Штаты Америки объявили двенадцать дипломатов России персонами нон грата.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала этот поступок циничной эскалацией со стороны США. Вашингтон таким образом, считает она, пытается взять реванш, постоянно проигрывая на дипломатическом поле.

Представитель Госдепа США Нед Прайс сообщил, что США и НАТО не стремятся к конфликту с Россией. Он также подчеркнул, что Америка выступает за защиту принципа отказа от ядерной войны и не видит необходимости повышать уровень готовности своих сил сдерживания