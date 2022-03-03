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Столичные специалисты заменят более километра перильных ограждений на мостах в этом году

Виктория Сикерина

Город
Столичные специалисты заменят более километра перильных ограждений на мостах в этом году
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Россия, Москва, Русаковская эстакада Карта всех событий

Специалисты ГБУ «Гормост» обновят свыше километра перильных ограждений на мостах, путепроводах и эстакадах Москвы в текущем году. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Комплекса городского хозяйства в четверг, 3 марта.

В ведомстве отметили, что работы, например, предусмотрены на Русаковской эстакаде, Яузском мосту (Третье транспортное кольцо) и двух пешеходных мостах в районе Марьино.

Так, ремонтники обновят элементы ограждений, которые были разрушены или повреждены коррозией, а также демонтируют изношенные конструкции с помощью специализированной техники.

— Работы будут проводиться в рамках текущего ремонта сооружений, без перекрытий движения транспорта и ограничений для пешеходов, — уточнили в пресс-службе.

Основной объем работы специалисты планируют выполнять до октября, заключили в ведомстве.

В прошлом году в столице отремонтировали почти 100 различных объектов с гранитными лестницами. Общая их площадь превысила 11 тысяч квадратных метров. Среди отремонтированных сооружений Бережковский и Крылатский мосты, подземные пешеходные переходы у здания Центрального телеграфа и на Пушкинской площади.

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