Кадыров обратился к Путину по поводу спецоперации на Украине

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В пятницу, 4 марта, глава Чечни Рамзан Кадыров вновь обратился к президенту России Владимиру Путину. Он выступил с просьбе дать разрешение довести до конца спецоперацию на Украине.

— Я не раз говорил, что я ваш пехотинец, я готов жизнь за вас отдать. Но я не могу смотреть, как погибают мои и наши бойцы, министерства обороны, Национальной гвардии и других структур. Я вас очень прошу, чтобы вы закрыли на все глаза и дали закончить за день-два то, что творится там. Только это спасет наше государство и народ., — сказал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он считает, что именно националисты представляют угрозу для всего российского государства.

Недавно Рамзан Кадыров заявил, что информация о размере выплат семьям погибших военных из России, распространяемая на Украине, является фейком.

1 марта Кадыров сообщил о гибели двух военных из республики, которые выполняли приказ в рамках спецоперации на территории Украины. Он также добавил, что шесть человек получили ранения разной степени тяжести. Политик подытожил, что военные из Чечни получили приказ сократить до минимума потери среди гражданского населения и справились с этой задачей.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.