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WhatsApp добавит новую функцию

Виктория Храменкова

Технологии
WhatsApp добавит новую функцию
Фото: pixabay

Мессенджер WhatsApp обзаведется новой функцией. Теперь пользователи смогут оставлять реакцию на сообщения собеседника. Об этом в пятницу, 4 марта, сообщил портал WABetaInfo.

— Пользователь сможет оставить реакцию на сообщение в виде смайлика через специальное меню. Чтобы его открыть, нужно будет нажать стрелку, появляющуюся при наведении курсора на правый угол сообщения, — объясняется в сообщении.

Также известно, что альтернативный вариант реагирования на сообщение будет доступен в версии мессенджера для компьютеров.

— Классический способ предполагает наличие специальной кнопки с «реакцией» напротив сообщения собеседника, —говорится в сообщении, опубликованном на портале WABetaInfo.

Пользователи получат эту функцию после соответствующих обновлений.

Ранее директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков рассказал о способах, которые помогут пользователям Instagram избавиться от сбоев в работе социальной сети.

В январе «Вечерняя Москва» узнала у специалистов о том, уйдут ли из России WhatsApp, YouTube, Facebook из-за закона о приземлении.

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