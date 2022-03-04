WhatsApp добавит новую функцию

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Мессенджер WhatsApp обзаведется новой функцией. Теперь пользователи смогут оставлять реакцию на сообщения собеседника. Об этом в пятницу, 4 марта, сообщил портал WABetaInfo.

— Пользователь сможет оставить реакцию на сообщение в виде смайлика через специальное меню. Чтобы его открыть, нужно будет нажать стрелку, появляющуюся при наведении курсора на правый угол сообщения, — объясняется в сообщении.

Также известно, что альтернативный вариант реагирования на сообщение будет доступен в версии мессенджера для компьютеров.

— Классический способ предполагает наличие специальной кнопки с «реакцией» напротив сообщения собеседника, —говорится в сообщении, опубликованном на портале WABetaInfo.

Пользователи получат эту функцию после соответствующих обновлений.

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