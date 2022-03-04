Специалисты в Москве усилят контроль качества воды во время весеннего паводка

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Перед наступлением весенних паводков Мосводоканал усилил контроль за качеством воды. Вместе с растаявшим снегом в водохранилища могут попасть загрязняющие вещества, поэтому необходимо заранее выявлять их.

Специалисты исследуют воду в реках, их притоках и в приплотинной зоне водохранилищ. Так они засекут любые изменения ее состава и оперативно передадут информацию на станции водоподготовки. Уже там введут необходимые корректировки.

— Водосборная территория источников водоснабжения Москвы составляет 50 тысяч квадратных километров, и весь растаявший снег с этой территории в итоге попадет в наши водохранилища. Усиленный контроль поможет точно знать, какого качества вода придет на станции, и заранее к этому подготовиться, — рассказал генеральный директор АО «Мосводоканал» Александр Пономаренко.

По его словам, до потребителя в любом случае дойдет безопасная и соответствующая всем требованиям вода, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что столичные коммунальщики готовят городские инженерные системы к наступлению весеннего паводка. Он должен начаться в ближайшие недели. Специалисты промывают, чистят и ремонтируют трубопроводы, коллекторы, смотровые и дождеприемные колодцы.