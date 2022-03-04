Почти 120 новых лифтов установят на западе Москвы в этом году

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В многоэтажках на западе столицы в рамках региональной программы капремонта заменят 119 лифтов. У них вышел срок службы в 25 лет.

Больше всего новых подъемников установят в доме №29 на Мичуринском проспекте. Их в здании обновят сразу восемь.

Самым высоким станет дом в Кунцевском районе города. Он имеет 22 этажа и расположен по адресу: Рублевское шоссе, дом 18, корпус 3.

Самым старым зданием станет дом №1 на набережной Тараса Шевченко. Его возвели в 1938 году и у жителей столицы оно известно, как «Дом нефтяников», передает официальный сайт мэра Москвы.

Всего в городе в этом году обновят 2,2 тысячи лифтов.

До этого сообщалось, что компания «Мослифт» в 2021 году выпустила почти 600 пассажирских лифтов модели «Стриж». Некоторые из них оснащены опцией видеосвязи с диспетчером из кабины с помощью мультимедийного дисплея. Если лифт по какой-то причине остановился между этажами, пассажир может поговорить с диспетчером по видеосвязи, что снижает уровень тревожности у застрявшего в лифте человека.