Флагман ВМС Украины «Гетман Сагайдачный» подтопили в порту Николаева

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Флагман военно-морских сил Украины «Гетман Сагайдачный» подтопили в порту Николаева. Об этом в пятницу, 4 марта, сообщили в Центре стратегических коммуникаций и информбезопасности Украины.

Отмечается, что власти страны планируют восстановить судно в будущем.

В ведомстве добавили, что флагман подтопили, потому что «так было надо».

— Флагман ВМСУ «Гетман Сагайдачный» подтопили в порту Николаева. Так надо, — говорится в заявлении центра.

В будущем военный корабль планируется поднять и обновить.

Украинские СМИ уточнили, что фрегат был подтоплен 24 февраля, передает РИА Новости.

2 марта украинская армия перекрыла судоходство в северо-западном районе Черного моря.

25 февраля глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу сообщил, что Турция получила от Украины требование закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для российских военных кораблей. Однако даже при закрытии флот РФ может вернуться через эти проливы на места базирования.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.