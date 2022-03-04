Банк России не возобновит торги 4 марта на Мосбирже в секции фондового рынка

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Банк России принял решение не возобновлять торги 4 марта на Московской бирже в секции фондового рынка. Об этом в пятницу, 4 марта, сообщили в пресс-службе регулятора.

До этого стало известно, что ЦБ решил с 4 марта снизить комиссию для физических лиц на операции по покупке валюты через брокеров с 30 до 12 процентов. При этом комиссия для юридических лиц будет установлена на уровне 12 процентов.

Международные рейтинговые агентства понизили кредитный рейтинг России сразу на несколько пунктов. По их оценкам, из-за введенных санкций страна может лишиться возможности обслуживать госдолг. «Вечерняя Москва» поговорила с экспертами, чтобы понять — стоит ли россиянам опасаться дефолта. В разговоре с «ВМ» главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин подчеркнул, что в текущий момент кредитный рейтинг России является высокорисковым, но не дефолтным.

Кроме того, Всемирный банк (ВБ) остановил все свои программы в России из-за ситуации на Украине. О том, что это означает для нашей страны, «Вечерней Москве» рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.