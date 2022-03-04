Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Банк России не возобновит торги 4 марта на Мосбирже в секции фондового рынка

Полина Долганова

Экономика
Банк России не возобновит торги 4 марта на Мосбирже в секции фондового рынка
Фото: moscow-live

Банк России принял решение не возобновлять торги 4 марта на Московской бирже в секции фондового рынка. Об этом в пятницу, 4 марта, сообщили в пресс-службе регулятора.

До этого стало известно, что ЦБ решил с 4 марта снизить комиссию для физических лиц на операции по покупке валюты через брокеров с 30 до 12 процентов. При этом комиссия для юридических лиц будет установлена на уровне 12 процентов.

Международные рейтинговые агентства понизили кредитный рейтинг России сразу на несколько пунктов. По их оценкам, из-за введенных санкций страна может лишиться возможности обслуживать госдолг. «Вечерняя Москва» поговорила с экспертами, чтобы понять — стоит ли россиянам опасаться дефолта. В разговоре с «ВМ» главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин подчеркнул, что в текущий момент кредитный рейтинг России является высокорисковым, но не дефолтным.

Кроме того, Всемирный банк (ВБ) остановил все свои программы в России из-за ситуации на Украине. О том, что это означает для нашей страны, «Вечерней Москве» рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

Читайте также:
Московская биржа ЦБ РФ рынок
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наш ответ санкциям

Мария Устинова
Мария Устинова

Рабочих рук не хватает

Кирилл Щитов
Кирилл Щитов

Транспорт можно комбинировать

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Русофобия на марше

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Украине нужен новый президент. Умный и честный

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Делайте то, что зависит от вас

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Рынку труда придется меняться

Все мнения
О проекте