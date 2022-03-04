Штаты внесли более 90 организаций и лиц в список экспортных ограничений

Фото: Unsplash

Министерство торговли Соединенных Штатов в связи с ситуацией на Украине добавило свыше 90 лиц и организаций в список экспортных ограничений в отношении России.

— Министерство торговли вносит изменения в правила экспортного контроля (EAR), добавив в список 91 новое наименование, — сообщается в уведомлении федерального регистра.

Отмечается, что официально уведомление должны опубликовать 9 марта. В тот же день оно вступит в силу.

В перечень попали компании и лица из Эстонии, Латвии, Испании, Сингапура, России и других государств, передает РИА Новости.

24 февраля Евросоюз ввел санкции против России. В список вошли почти 400 россиян. Персональные санкции наложены на представителей политического, военного и экономического руководства России, журналистов и общественных деятелей.

Введение санкций происходит на фоне последних действий России на международной арене. 21 февраля президент РФ Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.