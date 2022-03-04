Москалькова осудила отказ украинского омбудсмена посетить военнопленных

Фото: Пресс-служба Совфеда

Уполномоченный по правам человека должен оставаться вне политики и полностью посвящать себя правозащитной деятельности. Об этом в пятницу, 4 марта, заявила российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

Она рассказала, что ее украинская коллега Людмила Денисова отказалась от договоренностей по посещению военных, которые были взяты в плен.

— Омбудсмен должен дистанцироваться своей деятельностью от политики и посвятить себя полностью правозащитной деятельности, — заявила Москалькова.

Она также заверила, что будет продолжать работу по поддержке российских пленных военнослужащих, передает РИА Новости.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.