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Трамваи шести маршрутов на юге Москвы задерживаются из-за ДТП на путях

Михаил Алимов

Происшествия
Трамваи шести маршрутов на юге Москвы задерживаются из-за ДТП на путях
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Шаболовка Карта всех событий

На юге Москвы произошла авария на трамвайных путях. Несколько маршрутов задерживаются. Об этом в пятницу, 4 марта, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

— На пересечении улиц Шаболовки и Серпуховского Вала из-за ДТП на путях задерживаются трамваи № 14, 16, 26, 38, 39 и 47, — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

Из-за происшествия их маршруты временно изменены. В департаменте просят пассажиров внимательно следить за расписанием.

1 марта на участке между станциями метро «Тульская» и «Нагатинская» задерживалось движение трамваев № 3, 16 и 47 по техническим причинам. В результате специалисты вернули движение в график.

В тот же день заместитель мэра Москвы и руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов рассказал, что количество дорожных аварий с участием городских автобусов снизилось на 7,5 процента в 2021 году в Москве.

Число пострадавших в таких ДТП сократилось на 4,2 процента. При этом количество происшествий по вине водителей общественного транспорта снизилось более чем на 25 процентов, добавил заммэра.

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