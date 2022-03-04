В Госдуме приняли закон о лишении свободы за фейки про Российскую армию

Фото: Пресс-служба Госдумы

В Государственной думе единогласно приняли закон о лишении свободы за фейковые новости про Вооруженные силы Российской Федерации и призывы к санкционным мерам по отношению к РФ. Об этом стало известно в пятницу, 4 марта.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, теперь проект направят в Совфед, где он будет рассмотрен до 14:00. После одобрения законопроект направят президенту России Владимиру Путину.

3 марта Комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству одобрил поправку о введении уголовной ответственности в виде лишения свободы на срок до 15 лет за распространение ложной информации о действиях Российской армии.

Соответствующие изменения были внесены в статью «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ». В случае если распространение ложной информации приведет к тяжким последствиям, злоумышленнику может грозить лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

В том случае, если преступление совершает лицо с использованием своего служебного положения, то наказание может выражаться в штрафе в размере от трех до пяти миллионов рублей, в принудительных работах на срок до пяти лет, в лишении свободы на срок от пяти до десяти лет.