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Народный календарь. Чем особенно страшна простуда 5 марта

Анна Михалюк

Общество
Народный календарь. Чем особенно страшна простуда 5 марта
Фото: depositphotos

Православная церковь в этот день чтит память преподобного Льва, епископа города Катана. В народном календаре дата получила такие названия: Лев Катанский, Катальщик, Катание с гор, Корнелий Катальщик.

Кто заболел в этот день — тот долго не выздоровеет. Поэтому надо как следует беречь свое здоровье и не допускать простуд.

В этот день существовала традиция кататься на санях с горы. Дальше всех съехать с горки на санях — к счастью.

В этот день не нужно начинать никаких новых дел, а также давать обещаний, потому что, скорее всего, выполнить их не получится.

Нельзя смотреть на падающие звезды, чтобы не накликать на себя беду. Говорили, что подобное явление в начале марта счастье в небо уносит.

Приметы погоды

Если курочка у порога воды напьется, весна будет теплой и дружной.

Галки и сороки в снегу купаются — к оттепели.

Вороны и галки высоко в небе парят — к снегопаду.

Снег с дождем — к оттепели и полноводью.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Чем особенно страшна простуда 5 марта

Именины отмечают: Давид, Афанасий, Василий, Денис, Иван, Игнат, Корнилий, Лев, Леонтий, Самсон, Сергей, Тихон, Федор.

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