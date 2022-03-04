Народный календарь. Чем особенно страшна простуда 5 марта
Православная церковь в этот день чтит память преподобного Льва, епископа города Катана. В народном календаре дата получила такие названия: Лев Катанский, Катальщик, Катание с гор, Корнелий Катальщик.
Кто заболел в этот день — тот долго не выздоровеет. Поэтому надо как следует беречь свое здоровье и не допускать простуд.
В этот день существовала традиция кататься на санях с горы. Дальше всех съехать с горки на санях — к счастью.
В этот день не нужно начинать никаких новых дел, а также давать обещаний, потому что, скорее всего, выполнить их не получится.
Нельзя смотреть на падающие звезды, чтобы не накликать на себя беду. Говорили, что подобное явление в начале марта счастье в небо уносит.
Приметы погоды
Если курочка у порога воды напьется, весна будет теплой и дружной.
Галки и сороки в снегу купаются — к оттепели.
Вороны и галки высоко в небе парят — к снегопаду.
Снег с дождем — к оттепели и полноводью.
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Именины отмечают: Давид, Афанасий, Василий, Денис, Иван, Игнат, Корнилий, Лев, Леонтий, Самсон, Сергей, Тихон, Федор.