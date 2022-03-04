На Украине сообщили, что российские силы заняли площадку Запорожской АЭС

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Вооруженные силы Российской Федерации заняли площадку атомной электростанции (АЭС) в Запорожье. Об этом в пятницу, 4 марта, сообщили в военной администрации региона.

— Площадка Запорожской АЭС захвачена военными силами Российской Федерации — Государственная инспекция ядерного регулирования Украины, — говорится в сообщении.

Уточняется, что персонал контролирует состояние энергетических блоков и обеспечивает их работу в соответствии с регламентом.

В ночь с 3 на 4 марта представитель пресс-службы Запорожской атомной электростанции (АЭС) на Украине Андрей Туз сообщил, что на территории произошел пожар. Отмечается, что в результате случившегося радиационный фон не был изменен. В целях безопасности на станции отключили один из энергетических блоков.

Затем Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщила, что пожар произошел за пределами Запорожской АЭС. Позже в ГСЧС уточнили, что горели 3-й, 4-й и 5-й этажи пятиэтажного учебно-тренировочного комплекса АЭС. В итоге пожар удалось ликвидировать. Информация о пострадавших не поступала.