Врач рассказала, как ожирение в подростковом возрасте влияет на взрослую жизнь

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У 80 процентов подростков останутся проблемы с ожирением во взрослом возрасте. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, заведующий лабораторией возрастной нутрициологии ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Екатерина Пырьева.

— Если подросток имеет избыточную массу тела, то в 80 процентах случаев ожирение сохранится и во взрослой жизни, — пояснила Пырьева.

По ее словам, ожирение, которое началось в подростковом возрасте, во взрослом периоде жизни протекает хуже и в меньшей степени поддается диетотерапии, передает агентство городских новостей «Москва».

— Количество жировых клеток у взрослых уже сформировано, и они увеличиваются за счет гипертрофии — увеличения их размера. В то время как у детей и подростков увеличиваются и размер жировых клеток, и их количество. Уменьшить размер жировой клетки с диетой можно. А вот количество жировых клеток вы уже обратно практически не сдвинете, — пояснила врач.

3 марта врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что разгрузочные дни и детоксы никак не смогут улучшить состояние здоровья и не окажут должного влияния на снижение избыточного веса. По его словам, на сегодняшний день нет ни одного научного подтверждения того, что детокс посредством смузи или чайных напитков как-либо способствует очищению организма от токсинов и похудению.

Также диетолог Гинзбург в беседе с «ВМ» назвал страшные последствия частого употребления сахара. По его словам, отсроченные последствия от поедания вредной пищи возникают постепенно и через годы трансформируются в тяжелые болезни.